ФАС призвала обнулить комиссии в банкоматах за снятие наличных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что нужно сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, чтобы работодатели были свободнее при выборе банков для начисления зарплат, заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

«Как это ни парадоксально, при выборе работодателем в рамках коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть. С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы должны обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах», – передает его слова ТАСС.

В феврале СМИ сообщили, что ФАС якобы предложила заменить комиссию при снятии наличных в банкоматах фиксированным налогом, однако в ведомстве опровергли эту информацию.