ФАС опровергла сообщения о предложении налога за снятие наличных с банкоматов

ФАС не предлагала ввести налог за снятие гражданами наличных денег в банкоматах и не работает над этим законопроектом, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров якобы заявлял о предложении ведомства заменить комиссию при снятии наличных в банкомате фиксированным налогом, передает РИА «Новости».

«ФАС России не выступала с идеей введения налога за снятие гражданами наличных в банкоматах и не занимается разработкой такого законопроекта. Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров комментарий о подготовке подобного законопроекта в СМИ не давал», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что ФАС предлагала введение нулевой комиссии для клиентов за снятие наличных в банкоматах своих и сторонних банков и устанавливать комиссии, которая будет уплачиваться банком-эмитентом банку, выдавшему наличность по договоренности кредитных организаций. «Ретранслировать эти затраты на держателя карты или нет – каждый банк должен будет решать самостоятельно», – заключили в ФАС.