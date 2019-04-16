На красной ветке московского метро произошел сбой

На восточном участке Сокольнической линии московского метро ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения.

«На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащем метрополитену. Возможна остановка движения в ближайшее время», – сообщается в Twitter «Московское метро».

Уточняется, что интервалы движения увеличены между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского», а между «Комсомольской» и «Саларьево» поезда курсируют в штатном режиме.

Ранее произошел сбой на Таганско-Краснопресненской линии метро.