На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

В понедельник утром был увеличен интервал движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена.

Около 9.30 пассажиров начали предупреждать об увеличении интервалов движения поездов от станции «Октябрьское поле» по направлению к центру, сообщает «Интерфакс».

Официальной информации о причинах сбоя на фиолетовой линии Московского метрополитена пока нет.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что пассажиры в панике разбили стекло в вагоне метро при сбое движения на Калужско-Рижской линии.