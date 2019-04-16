Украинский суд отменил розыск и заочный арест журналиста Шария

Суд Киева отменил розыск и заочный арест журналиста Анатолия Шария, говорится в материалах суда.

Уголовное дело вернули на дополнительное расследование в прокуратуру, передает РИА Новости.

Из материалов следует, что Шарий был объявлен в розыск и заочно арестован еще в 2012 году.

Сообщается, суд рассмотрел дело, открытое в мае 2011 года после стрельбы с участием Шария в ходе конфликта с посетителем в ресторане MacDonalds в Киеве. Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка с применением огнестрельного оружия.

Указанное уголовное дело поступило в суд 13 июля 2011 года, но в феврале 2012 года было остановлено в связи с объявлением Шария в розыск.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий проанализировал и обрисовал портрет избирателя кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.