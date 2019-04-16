Представители Кельнского собора оценили потери Нотр-Дама

Во время пожара в Нотр-Даме были полностью уничтожены средневековые витражи и старинная древесина, а также часть каменных карнизов собора, заявила бывший смотритель Кельнского собора, доктор Барбара Шок-Вернер.

«Ущерб от пожара в соборе Парижской Богоматери невозможно сейчас оценить: рухнула часть сводов, остальные необходимо проверить, насколько они устойчивы. Очевидно, что в собор попало очень много воды. Сегодня можно сказать, что ущерб есть от огня, от камней и от воды», – цитирует Шок-Вернер РИА Новости.

По ее словам, собор «горел как свечка» из-за старинной древесины. Также, скорее всего, придется снести выгоревшие каменные карнизы.

Архитектор отметила, что восстановление собора Парижской Богоматери, теоритически возможно, однако для этого потребуется очень много времени и материальных затрат. И в любом случае это уже будет не старинный собор, а всего лишь его «дорогая копия».

Шок-Вернер отметила, что невозможно полностью обезопасить такое старинное здание, поскольку ущерб от запуска противопожарной системы будет в разы больше, чем от пожара.

В свою очередь смотритель Кельнского собора Петер Фюсних отметил, что подобная трагедия не может произойти в Кельнском соборе, поскольку там все древесные части кровли заменены на железные, в том числе шпиль. Кроме того, регулярно проводятся учения с участием спасателей.

«Огонь Нотр-Дама означает уничтожение дел поколений и, таким образом, огромные потери для всей Европы», – заявил Фюсних.

Ранее власти Франции оценили состояние Нотр-Дам-де-Пари после пожара. Президент России Владимир Путин выразил сочувствие и предложил помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари.

Напомним, здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа; их планируют отправить в Лувр. Появились видео из сгоревшего собора.