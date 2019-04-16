Верку Сердючку позвали на «Евровидение»

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, отправится на «Евровидение-2019» в Тель-Авиве в качестве приглашенного гостя.

Сообщается, что Верка Сердючка исполнит песню победительницы прошлого года. «Кончита Вурст споет Heroes Монса, Монс исполнит попурри с песней Элени Фурейры, Элени споет песню Верки Сердючки 2007 года, а Верка споет песню Нетты Toy», – сказано в сообщении на странице организаторов конкурса от Украины в Instagram.

Ранее Данилко заявлял, что возможно примет участие в конкурсе в качестве представителя Украины после скандала на национальном отборе. Однако в итоге Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019».

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет в мае в Тель-Авиве. Россию в этом году будет представлять Сергей Лазарев, ранее он назвал своего главного соперника.