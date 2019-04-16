Верку Сердючку позвали на «Евровидение»

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16 апреля, вторник | Последнее обновление — 11:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы
Саакашвили сделал для себя важное политическое открытие
В России передумали сажать врачей
Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Тюмень спасли от боевиков
Судьба Ассанжа – это судьба свободы слова на Западе
Никита Коваленко, политический обозреватель
Радуясь аресту Ассанжа, российские либералы выглядят более чем нелепо. Его арестовали в интересах той самой «кровавой гэбни», против которой они так любят выступать. Просто «кровавая гэбня» тут «правильная», американская. Подробности...
Будете ходить в Нотр-Дам и селфи делать перед ним
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз, когда турист смотрит на исторический храм, он должен понимать, что разглядывает плоды его восстановления в лучшем случае в 19-м веке. И гений места – он не столько в стенах, сколько во взгляде смотрящего. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Пока существует майданная Украина – будет война
Дмитрий Родионов, политолог
Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
Собор Парижской Богоматери сгорел
Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь ПарижПодробности...
В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»
Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларовПодробности...
Джулиан Ассанж арестован британской полицией
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобусПодробности...
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