В Севастополе нашли тайный ход времен Крымской войны

Российские специалисты обнаружили ранее не известный тайный подземный ход под Четвертым Бастионом – основным укреплением периода первой обороны города 1853–1856 годов, сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН).

«Экспедиция ИИМК РАН, проводящая совместно со специалистами Эрмитажа и волонтерами Русского географического общества исследования на Историческом бульваре в Севастополе, обнаружила под Четвертым бастионом ранее не известный историкам тайный подземный ход, который был прорублен в скальной породе на глубине около 4 метров», – рассказали ТАСС в пресс-службе.

Предполагается, что через подземный тоннель переходили русские солдаты для того, чтобы совершить неожиданный ответный удар по французам. Высота хода, который полностью вырублен в скале, составляет около 1,7 метров.

Обнаруженный тоннель не обозначен ни на одной карте. Сотрудники экспедиции намерены расчистить начало хода и отметить его на планах и чертежах, однако продвигаться вглубь небезопасно, отмечают представители РАН. Специалисты считают, что в тоннели было все необходимое оборудование для обороны города.

За время масштабного исследования, которое началось в 2018 году, уже обнаружено более 8 тыс. ценных находок: редкие бомбы, коллекция свинцовых пуль, ядра, личные вещи воинов, детали амуниции.

Четвертый бастион являлся самым важным укреплением Севастополя во время Крымской войны, когда Россия сражалась против коалиции Великобритании, Франции, Турции и Сардинии за господство на Ближнем Востоке. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.