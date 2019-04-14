Американец стал жертвой самой опасной в мире птицы

Фермер из Флориды погиб в результате внезапного нападения своего питомца – казуара, крупной нелетающей птицы, которая в природе обитает в тропических лесах Новой Гвинеи и на севере Австралии.

Как рассказали представители службы спасения округа Алачуа (штат Флорида), птица напала на владельца местной фермы, когда он зашел для подачи корма в специальную клетку, где содержался казуар, передает ТАСС.

По мнению спасателей, 75-летний фермер случайно споткнулся и упал на землю. Тогда-то птица и нанесла ему смертельный удар своими гигантскими когтями.

Казуары – вторые по величине птицы после страусов – считаются самыми опасными птицами в мире, они вырастают до двух метров в высоту и могут весить 60 килограммов. Птицы способны развивать скорость до 50 километров в час, а их основным оружием являются когти, длина которых доходит до 10 сантиметров.