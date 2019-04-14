В штабе Зеленского прояснили позицию по дебатам с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего главу государства Петра Порошенко на предвыборные дебаты на НСК «Олимпийский» 19 апреля, а в воскресенье под стадионом проходил его агитационный митинг, заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19.00 (время совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) на «Олимпийском». Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти», – приводит его слова «Интерфакс – Украина».

Разумков отметил, что в противном случае Порошенко подтвердит, что «хочет реально уйти от этих дебатов».

Он подчеркнул, что Порошенко пожелал в воскресенье появиться на «Олимпийском», хотя было известно заранее, что Зеленский не намерен туда приезжать.

Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

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«Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом», – сказал Разумков, добавив, что Владимир Зеленский не участвует в агитационных митингах «пока еще действующего» президента Украины.

Кроме того, продолжил спикер штаба Зеленского, украинское законодательство не предусматривает проведение дебатов в обязательном порядке в здании или в комнате, как написано в постановлении ЦИК Украины. Соратники Зеленского считают, что попытки Порошенко настаивать на дебатах в телестудии являются свободной трактовкой закона, «как это часто бывает у представителей действующих политических элит». «Когда выгодно – закон пытаются подстроить под свои нужды», – заключил Разумков.

Напомним, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский», хотя шоумен предлагал для этого другой день – 19 апреля – и заранее отказался от возможности участия в дискуссии 14 апреля. В итоге Порошенко прибыл на стадион и провел «дебаты» в одиночестве, превратив их в свой предвыборный митинг. Порошенко более часа выступал без оппонента и даже пел песни.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника, а Зеленский не стал участвовать в дебатах, которые ему пытались навязать.

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