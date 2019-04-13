В МВД Петропавловска-Камчатского пришли с обысками

В управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому пришли обыски и выемка документов, сообщил источник в правоохранительных структурах края.

По сведениям источника, в управлении были изъяты документы сразу по нескольким делам, расследование которых затягивалось и в итоге подозреваемые уходили от ответственности за совершенные преступления, передает РИА «Новости».

Проверку инициировалась прокуратура края. Изъятые материалы были переданы следователям регионального СК России, где по факту злоупотребления полномочиями возбуждено уголовное дело.

По словам источника, «подозреваемые по всем этим дела к ответственности привлечены не будут, так как все сроки уже давно вышли».

Напомним также, 28 марта стало известно о задержании экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Басманный суд Москвы отправил задержанного под домашний арест.

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