Жена священника объяснила решение участвовать в конкурсе красоты

Жена священника Оксана Зотова из Магнитогорска, которую ранее раскритиковали в Сети за участие в конкурсе красоты, рассказала о самом конкурсе и о своем отношении к церкви.

«Честно, мне после этого всего сейчас не очень хорошо. Помогла поддержка друзей, близких. Хорошо, я человек спокойный, прятаться в пещеру или впадать в депрессию не стала. Но травля коснулась меня, моей семьи. Я даже закрыла все аккаунты в соцсетях!» – рассказала девушка газете Metro.

Оксана отметила, что информация о ее участии в конкурсе стала распространяться анонимами в интернете. Причем она преподносилась так, будто девушка скрывала свои намерения, хотя это было не так: «Я постоянно писала о нем у себя в соцсетях. Целых два месяца были репетиции, с которых я выкладывала фотографии. А когда конкурс закончился, я много писала о своих ощущениях, благодарила организаторов. И вдруг в интернете появляется информация, что попадья из магнитогорской епархии участвовала в конкурсе...».

Она отметила, что не сразу согласилась на участие в конкурсе. Но, узнав, что в нем участвуют замужние женщины, у которых есть дети и учитывается не только внешность, но и образование, хобби, она согласилась.

«Финал конкурса был запланирован на 3 марта. Если бы я знала, что он пройдет в пост, никогда бы не стала участвовать! Я ведь с 13 лет пощусь, и дело не только в еде, но и в образе жизни! И вдруг нам говорят, что конкурс переносят на 31 марта. Но столько сил уже было вложено... Я пришла домой, спросила мужа, что делать. «Думай сама», – ответил он. Ну я и решила пойти до конца!» – добавила Оксана Зотова.

На ваш взгляд Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях? Да

Нет



Матушка Оксана Зотова рассказала, что она невероятно набожный человек и церковь значит для нее очень многое:

«С 13 лет я несла послушание в Казанском храме города Карталы Челябинской области. У меня брат – священник, моя мама всю жизнь проработала в храме. У меня было много послушаний – я и в трапезной трудилась, и полы мыла в церкви, и в церковном хоре пела, и около шести лет работала в церковной лавке, когда вышла замуж. Церковь – это неотъемлемая часть меня», – вспоминает Оксана.

Напомним, Магнитогорская епархия наказала священника Сергия Зотова после появления в Сети информации об участии его жены в конкурсе красоты во время Великого поста. Позже священник объяснил, почему его жена решила участвовать в мероприятии, и сказал, что готовит жалобы в прокуратуру из-за травли жены.