Священник объяснил участие своей жены в конкурсе красоты в Великий пост

Священник Сергий Зотов, после громкого скандала отправленный на службу в село, объяснил, зачем его супруга Оксана принимала участие в конкурсе красоты во время Великого поста.

Отец Сергий в интервью Metro признался, что его жена не хотела участвовать в конкурсе во время поста, но так, по его словам, сложились обстоятельства. «Мы понимали, что в пост нехорошо участвовать в подобном мероприятии», – сказал он.

«Но у организаторов случилась накладка, финал конкурса перенесли на месяц вперед. Однако мы уже вложили в конкурс много времени и сил. Каждый день, утром и вечером, у Оксаны были тренировки. Отказываться было уже неразумно», – объяснил он.

Теперь же, по его словам, если его супруге предложат участвовать в конкурсе красоты, она откажется. «Полагаю, достаточно было поучаствовать в одном конкурсе, чтобы увидеть реакцию людей, и сделать выводы», – добавил он.

Отец Сергий посетовал на то, что многие не представляют себе, какими должны быть современные матушки. «Часто же бывает, что жены священников не работают с ними в церквях, а занимаются своими делами, бизнесом, например. Есть и такие матушки, которые даже в храм не ходят», – пояснил он.

На ваш взгляд Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях? Да

Нет



По его словам, если женщина работает при храме, ей нельзя краситься и наряжаться в вечерние платья, но если она при церкви не работает, то должна выглядеть так, как принято у нее на работе.

Ранее в пятницу сообщалось, что Магнитогорская епархия в Челябинской области наказала священника Сергия Зотова после появления в Сети фотографий его супруги Оксаны, которая принимала участие в конкурсе красоты во время Великого поста.