Священник подает заявление в прокуратуру из-за травли жены после конкурса красоты

Священник из Магнитогорска Сергий Зотов сообщил о намерении подать заявление в прокуратуру из-за травли супруги в соцсетях.

«Я подготавливаю заявление в прокуратуру. Там есть много тонкостей. Но так как мне приходится на службу ездить, не получается сделать пока все, как я задумал», – сказал он РИА «Новости».

Он также пояснил, что планирует обратиться в правоохранительные органы из-за распространяемых в сети клеветы и личной информации, и для защиты чести и достоинства.

Зотов уточнил, что ранее направил в Роскомнадзор ссылки на аккаунты пользователей, которые оскобляли его жену в соцсетях. В своем обращении в ведомство он также упомянул и сайты, где распространялась клевета на его семью.

«Ненормальная ситуация, когда на всех поганых ресурсах выкладывают информацию личного характера, еще порочащую имя и авторитет. Я считаю, что это недопустимо. С моей стороны, даже если никого эффекта не будет, я, по крайней мере, сделал то, что должен был сделать. Просто так не могу это оставить», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Магнитогорская епархия наказала священника Сергия Зотова после появления в Сети информации об участии его жены в конкурсе красоты во время Великого поста. Позже священник объяснил, почему его жена решила участвовать в мероприятии.