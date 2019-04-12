В вопрос о дистанционном голосовании Володина внесли ясность

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12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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Россия смазывает шестеренки суданской драмы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...
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Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
Теперь мало просто разработать космический корабль: надо сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Поддержки журналистов в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала. Подробности...
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      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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            В вопрос о дистанционном голосовании Володина внесли ясность

            12 апреля 2019, 18:08

            Текст: Ольга Никитина

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            Голос председателя Госдумы Вячеслава Володина, отсутствовавшего при рассмотрении во втором чтении законопроекта о надежном Рунете, был учтен по ошибке сотрудников аппарата палаты, сообщила советник спикера по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.

            Кашеварова сообщила, что 11 и 12 апреля Володин находился в командировке в Саратове. «Никто этого не скрывал, вы могли это прочитать и на сайте Госдумы, и в СМИ, которые освещали визит Володина», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на сообщение в Telegram.

            Она сообщила, что учет голоса Володина объясняется человеческим фактором: «Карточку председателя не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе [терминале для голосования]».

            Советник Володина подчеркнула, что карательные меры к провинившимся сотрудникам приниматься не будут. «Если кто-то ошибся впервые, наказывать и уж тем более увольнять не стоит», – заявила она.

            Ранее интернет-издание Meduza сообщило, что голос Володина засчитался в системе, хотя спикера не было в зале пленарных заседаний.

            Напомним, с 2016 года голосование в Госдуме по доверенности запрещено, соответствующие изменения были внесены в регламент нижней палаты парламента после заявление Вячеслава Володина о недопустимости такой формы работы парламента.

            В последние годы в работу депутатов были внесены и другие изменения. Так, парламентариев стали наказывать за прогулы заседаний. Кроме того, был утвержден список уважительных причин для отсутствия депутата на заседании.

            Кроме того, Володин критиковал депутатов за селфи во время рассмотрения законопроектов и делал замечание из-за мата в социальных сетях.


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