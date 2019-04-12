В вопрос о дистанционном голосовании Володина внесли ясность

Голос председателя Госдумы Вячеслава Володина, отсутствовавшего при рассмотрении во втором чтении законопроекта о надежном Рунете, был учтен по ошибке сотрудников аппарата палаты, сообщила советник спикера по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.

Кашеварова сообщила, что 11 и 12 апреля Володин находился в командировке в Саратове. «Никто этого не скрывал, вы могли это прочитать и на сайте Госдумы, и в СМИ, которые освещали визит Володина», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на сообщение в Telegram.

Она сообщила, что учет голоса Володина объясняется человеческим фактором: «Карточку председателя не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе [терминале для голосования]».

Советник Володина подчеркнула, что карательные меры к провинившимся сотрудникам приниматься не будут. «Если кто-то ошибся впервые, наказывать и уж тем более увольнять не стоит», – заявила она.

Ранее интернет-издание Meduza сообщило, что голос Володина засчитался в системе, хотя спикера не было в зале пленарных заседаний.

Напомним, с 2016 года голосование в Госдуме по доверенности запрещено, соответствующие изменения были внесены в регламент нижней палаты парламента после заявление Вячеслава Володина о недопустимости такой формы работы парламента.

В последние годы в работу депутатов были внесены и другие изменения. Так, парламентариев стали наказывать за прогулы заседаний. Кроме того, был утвержден список уважительных причин для отсутствия депутата на заседании.

Кроме того, Володин критиковал депутатов за селфи во время рассмотрения законопроектов и делал замечание из-за мата в социальных сетях.