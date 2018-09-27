Володин сделал замечание депутатам из-за селфи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам, которые делали селфи во время голосования по пенсионному законопроекту.

«Коллеги, повнимательнее. Потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается», – цитирует Володина ТАСС, напомнив, что ранее несколько депутатов попросили исправить в протоколе результат голосования из-за ошибки.

Володин сказал о невозможности одновременно принимать решения и делать селфи. «Поэтому аккуратнее с новыми технологиями», – отметил он.

Спикер также заметил, что заседание Госдумы транслируется в интернете, и у всех желающих есть возможность «посмотреть, как депутат голосует или работает».

В среду Вячеслав Володин сделал замечание депутатам от КПРФ, который пришли на заседание в футболках в знак протеста против законопроекта о пенсиях.