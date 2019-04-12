Двое мужчин попытались поджечь объект культурного наследия в Дмитровском кремле

В Подмосковье задержаны двое мужчин, пытавшихся поджечь один из купеческих домов XIX века, расположенных в музее-заповеднике «Дмитровский кремль», сообщает МВД России.

Задержанные пытались совершить поджог при помощи нескольких канистр с горючей жидкостью, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлено, что мужчины уже были ранее судимы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества», предусматривающей лишение свободы сроком на пять лет.

Осенью прошлого года в Москве подожгли деревянный храм в Ухтомке и расположенную рядом воскресную школу.