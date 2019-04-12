Суд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

«Решение Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения оставить без изменения», – огласила решение судья, передает РИА «Новости».

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Абызова, настаивавших на освобождении обвиняемого под залог 1 млрд рублей или на его переводе под домашний арест.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Обвинение было предъявлено также скрывавшемуся за границей фигуранту дела Абызова – экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

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