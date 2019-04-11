ВСУ возобновили обстрел насосной станции в Донбассе

Украинские военные вновь обстреляли Васильевскую станцию в пригороде Ясиноватой на территории, подконтрольной Донецкой народной республике, рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Формирования ВСУ начали огонь в 19.20 мск, применив минометы калибром 82 миллиметра, БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в четверг силовики уже вели обстрел района Васильевской насосной станции, обеспечивающей водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Сейчас работники станции находятся в укрытии. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее украинские силовики нарушили режим прекращения огня, объявленный 8 марта. ВСУ провели обстрел из гранатометов сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», проводивших ремонт водопровода у Васильевской насосной станции, а в начале апреля обстреляли поселки, находящиеся рядом с Горловкой.