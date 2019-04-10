Медведь в Благовещенске откусил девушке руку

Девушке 1991 года рождения, пытавшейся покормить медведя через прутья решетки на базе отдыха в Благовещенске, пришлось ампутировать руку.

После полученной травмы девушку госпитализировали, однако спасти руку медикам не удалось, потребовалась ампутация конечности на уровне верхней средней трети плеча. Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. Сначала ее отправили в реанимацию, однако выписали, когда ей стало лучше, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что медведя на базе держали законно, но было какое-то нарушение техники безопасности, рассказал представитель управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области.

Напомним, вечером 8 апреля девушка решила протянуть еду медведю через прутья металлической клетки. Дикий зверь набросился на ее руку и сильно повредил. Следователи Амурской области начали проверку по данному факту.

В задачи сотрудников турбазы входили уход за животными и обеспечение безопасности гостей. В настоящее время ведется проверка действий сотрудников базы отдыха, после которой будет принято процессуальное решение.