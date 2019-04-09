Девушка получила травму при попытке покормить медведя с рук

Девушка, пытавшаяся покормить медведя с рук через клетку на базе отдыха в Благовещенске, попала в больницу.

«Вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы», – сказано в сообщении СК по Амурской области.

Ведомство также уточняет, что после происшествия девушку доставили в больницу, а следователи начали проверку действий сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание животного и безопасность посетителей.

Ранее сообщалось, что из цирка-шапито в Воронежской области сбежала медведица. Животное вскоре поймали, однако выяснилось, что у организаторов не было разращения на размещение в городе.