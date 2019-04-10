Госдеп рассказал об опасностях, якобы поджидающих американцев в России

Государственный департамент США включил Россию в список стран, где существует угроза похищения американских граждан.

Речь идет о «похищениях и взятии в заложники преступниками и террористами», передает ТАСС.

Перечень из 35 государств, в которых американцы могут столкнуться с угрозами терроризма, общественными беспорядками и стихийными бедствиями, был составлен Госдепом впервые. Кроме России, в список также попали такие страны, как Афганистан, Уганда, Венесуэла, Гаити, Ирак, Иран, Йемен, Колумбия, Мексика, Сирия, Турция. Внесена в список и Украина, однако Госдеп уточняет, что опасность существует только в ее восточной части.

По мнению американского внешнеполитического ведомства, в России, помимо угрозы похищений, граждане США могут стать жертвой «агрессии и произвола местных властей», причем в некоторых регионах страны эти риски высокие, сообщает «Интерфакс».

В Госдепе утверждают, что в России американцы безосновательно задерживаются и подвергаются допросам, преследованиям, а также жестоким обращениям и вымогательствам. К четвертой – наивысшей – категории опасности были отнесены Северный Кавказ и Крым, где гражданам США рекомендовано не появляться.

Сообщается, что появление списка «опасных» государств связано с похищением в Уганде американской туристки Сью Эндикотт, схваченной на границе с Демократической Республикой Конго. За нее требовали выкуп в размере 500 тыс. долларов. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил об освобождении Эндикотт.