Донецкий эксперт оценил сообщения о возвращении беженцев в Донбасс

«Безусловно, переселенцев выталкивает совершенно невероятная цена на коммунальные услуги на Украине, и на съем жилья», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин. Так он прокомментировал сообщения украинской прессы о том, что «перемещенные лица» начали возвращаться с территорий, контролируемой Киевом в республики Донбасса.

«На территории ДНР, безусловно, очень тяжело с работой, но коммунальные платежи – мизерные, в сравнении с украинскими. Они на порядок меньше», – отметил бывший вице-премьер, экс-спикер Народного совета ДНР Андрей Пургин.

Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на отчет Национальной мониторинговой системы социально-экономических характеристик, передало: на так называемые «временно оккупированные территории» (то есть в ДНР и ЛНР) вернулось 19% внутренне перемещенных лиц. Самые популярные причины возврата на неподконтрольную территорию – частная собственность, благодаря которой можно не платить за аренду жилья (85%) и семейные обстоятельства (26%), сообщает украинский портал «Обозреватель».

Сообщается, что 80% переселенцев, которые вернулись на «неподконтрольную территорию», заявили, что в ближайшее время планируют оставаться там и дальше. Только 6% планируют вернуться на территории под контролем Киева.

«Думаю, это на самом деле – преувеличение, – полагает Пургин. – На территории ДНР экономическая ситуация, на самом деле, не очень сильно отличается от ситуации на Украине, к большому сожалению. Конечно, заявлять о гуманитарной катастрофе было бы слишком громко, но, тем не менее, это почти так».

Но можно отметить интересную закономерность: зимой население Донецка увеличивается, весной и летом уменьшается, указал собеседник. Заметим, что соцопросы переселенцев, на которые ссылается украинская пресса, были проведены с октября по декабрь прошлого года.

«Эта ситуация с «дышащим населением» немного напоминает то, что мы наблюдаем на Западной Украине. Дети и пенсионеры остаются на месте, а работающее население на весну-лето куда-то перемещаются на работу, – полагает Пургин. – Безусловно, дома лучше, и помыкавшись по чужим хатам за дурные деньги, часть людей возвращаются. Но из-за проблем с работой трудовой ресурс остается мобильным».

С 2014 года и по настоящий момент Россия приняла более 450 тысяч беженцев с Украины – об этом в конце марта сообщил начальник управления по организации разрешительно-визовой работы МВД Кирилл Адзинов.

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