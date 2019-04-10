На Пхукете начался дефицит пресной воды

На таиландском курортном острове Пхукет в настоящее время наблюдается острая нехватка пресной воды.

Проблемы с водопроводной водой начались еще на прошлой неделе, тогда во многих районах острова упал напор воды, а в течение этой недели подача воды несколько раз прекращалась полностью в районах Кату, Камала и Чалонг, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Thaiger.

Местные власти еще в феврале заявляли об ограниченном использовании водопроводной воды, а на следующий день объявили, что недостатка воды на острове нет. Однако тогда на острове появились грузовики-цистерны с пресной водой, которая продается по более высоким ценам, чем водопроводная.

Сообщается, что дефицит воды вызван сезонной засухой, которая начинается в большинстве провинций Таиланда перед началом сезона дождей.

По данным Thaiger, местные жители надеются на восстановление нормальной подачи водопроводной воды на острове с началом дождей, которые обычно начинаются после празднования Сонгкрана, Нового года по буддийскому календарю (13-15 апреля). Однако вода потребуется и для самого празднования, так как одна из традиций – поливать друг друга водой в знак добрых пожеланий и очищения от плохой кармы, накопленной за год.

Ранее в Таиланде уже возникал кризис с водоснабжением из-за отсутствия дождей.

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