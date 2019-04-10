На Пхукете начался дефицит пресной воды

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10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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«Нацисты» и «русские» Эстонии заключили союз ради власти

Лидер EKRE Март Хельме у карты самоцй ненавидимой им страны – СССРФото: Külli Tammes/wikipedia.org
«Скандал», «невозможно», «немыслимо» – это слова из заголовков эстонских газет. Партия центристов, которую считали «защитницей русских», ради сохранения власти пошла на сговор с двумя националистическими партиями разной степени отмороженности. Кто кого в данном случае предал? И будет ли теперь Эстония требовать у России «возврата» Ивангорода? Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...
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30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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            На Пхукете начался дефицит пресной воды

            10 апреля 2019, 11:29

            Текст: Анастасия Воробьева

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            На таиландском курортном острове Пхукет в настоящее время наблюдается острая нехватка пресной воды.

            Проблемы с водопроводной водой начались еще на прошлой неделе, тогда во многих районах острова упал напор воды, а в течение этой недели подача воды несколько раз прекращалась полностью в районах Кату, Камала и Чалонг, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Thaiger.

            Местные власти еще в феврале заявляли об ограниченном использовании водопроводной воды, а на следующий день объявили, что недостатка воды на острове нет. Однако тогда на острове появились грузовики-цистерны с пресной водой, которая продается по более высоким ценам, чем водопроводная.

            Сообщается, что дефицит воды вызван сезонной засухой, которая начинается в большинстве провинций Таиланда перед началом сезона дождей.

            По данным Thaiger, местные жители надеются на восстановление нормальной подачи водопроводной воды на острове с началом дождей, которые обычно начинаются после празднования Сонгкрана, Нового года по буддийскому календарю (13-15 апреля). Однако вода потребуется и для самого празднования, так как одна из традиций – поливать друг друга водой в знак добрых пожеланий и очищения от плохой кармы, накопленной за год.

            Ранее в Таиланде уже возникал кризис с водоснабжением из-за отсутствия дождей.

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