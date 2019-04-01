СБУ открыла уголовное дело против соратника Зеленского

На Украине возбуждено уголовное производство в связи с возможным служебным подлогом главы Волынского областного совета Игоря Палицы и его заместителей, сообщают СМИ.

По мнению СБУ, официальные документы подписывались от имени председателя облсовета, хот я сам он был за границей, пишет 368.media.

Указывается, что с 2016 года по сентябрь 2017 года Палица находился за границей 338 дней. Он мог находиться в служебных командировках, но сам заявлял, что летал в Швейцарию к своей семье.

Не исключено, что к подписанию документов причастны его заместители.

Как сообщало издание «Украина.ру», «довольно давно была вброшена идея, что премьером при Зеленском будет Игорь Палица».

«Влияние Коломойского на Зеленского значительно уступает влиянию на него же Игоря Палицы», пишет «Диалог.ua».