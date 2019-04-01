Порошенко похвастался поздравлениями от Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила действующего президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов, отметила честность избирательного процесса, заявила пресс-служба украинского лидера.

«Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Была отмечено честность и состязательность избирательного процесса на Украине», – сообщается на сайте президента Украины.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги, в том числе в рамках «нормандского формата», по «активизации мирного процесса по имплементации минских договоренностей». Меркель и Порошенко, как утверждает администрация украинского президента, обсудили «освобождение заложников Кремля» и возможность «развертывания миротворческой миссии под эгидой ООН» на территории Донбасса.

В Twitter Порошенко поблагодарил Меркель «за неизменную поддержку Украины».

Немецкие СМИ ранее назвали результаты выборов «серьезным поражением» Порошенко.

По итогам подсчета 90% голосов шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах с 30,26% голосов. На втором месте Порошенко с 15,99%. Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, у нее 13,36%.