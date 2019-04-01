ЦБ объяснил ослабление рубля действиями «отдельных участников рынка»

Ослабление рубля в декабре 2018 года было вызвано операциями отдельных крупных участников рынка, следует из доклада Центробанка России.

«Ослабление рубля, наблюдавшееся во второй половине декабря, было вызвано операциями отдельных крупных участников рынка», – передает РИА «Новости» текст доклада ЦБ.

В то же время Банк России указывает, что повышение нефтяных цен и позитивная динамика на мировых финансовых рынках уже в январе 2019 года компенсировали ослабление курса рубля.

Между тем, ранее появился долгосрочный прогноз по курсу рубля, подготовленный Минфином. Из него следует, что в ближайшие 18 лет российская валюта будет слабеть относительно доллара.