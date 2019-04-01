Газпром назвал степень готовности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» построен на 37%, рассказали в Газпроме.

На сегодняшний день по дну Балтийского моря проведено 915 км труб, укладка морской части проходит строго по графику, передает РИА «Новости».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод протянется через территориальные и экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил об отсутствии «фатальных препятствий» строительству «Северного потока – 2», выразив уверенность в завершении проекта в 2019 году.

Ранее министр энергетики России Александр Новак высказал мнение, что затягивание Данией сроков рассмотрения заявки по маршруту газопровода не скажется на реализации проекта.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала попытки Дании и помогающей ей Польши навредить «Северному потоку – 2».