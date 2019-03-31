Миллер оценил препятствия на пути «Северного потока – 2»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии «фатальных препятствий», которые бы помешали строительству газопровода «Северный поток – 2»; он выразил уверенность в том, что проект будет завершен в 2019 году.

«Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности», – сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«И в общем и целом, нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство «Северного потока – 2» до конца 19-го года», – приводит его слова «Интерфакс».

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что затягивание Данией сроков рассмотрения заявки по маршруту «Северного потока – 2» не повлияет на сроки реализации проекта.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала попытки Дании и помогающей ей Польши навредить «Северному потоку – 2».

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