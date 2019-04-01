Фигурант дела о госизмене экс-офицера ЦИБ ФСБ приговорен к семи годам колонии

Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии Георгия Фомченкова – фигуранта дела о госизмене бывшего сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

«Признать Фомченкова виновным, приговорить к семи годам колонии строгого режима», – огласил решение судья, передает РИА «Новости».

Дело слушалось в закрытом режиме из секретности. Фомченков признан виновным в госизмене (статья 275 УК РФ).

Фомченков был арестован 5 декабря 2016 года. Он является фигурантом дела о госизмене, в рамках которого были арестованы глава одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев, сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Ранее Московский окружной военный суд назначил по обвинению в госизмене Михайлову 22 года колонии, Стоянову – 14 лет. Дело в отношении подчиненного Михайлова Дмитрия Докучаева и юридического консультанта Георгия Фомченкова было выделено в отдельное производство.