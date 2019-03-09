Школьника в США ударили ножом в глаз из-за пирожного

Американский школьник умер в результате ранений, причиненных сверстником из-за шоколадного пирожного брауни, сообщают СМИ со ссылкой на заявление местной полиции.

По информации телеканала KPRC 2 Houston, инцидент произошел в среду в юго-западной части города Хьюстон (штат Техас). Между двумя школьниками произошла ссора из-за брауни, в результате чего 14-летний юноша получил ранение в глаз. Нападавший с места преступления скрылся, передает РИА «Новости».

«К сожалению, 14-летний [школьник], получивший ножевое ранение в среду (6 марта – прим. ВЗГЛЯД) по адресу бульвар Беллэр 6436, умер», – сообщила полиция Хьюстона.