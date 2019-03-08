Государственные музеи на день стали бесплатными для женщин

В честь Международного женского дня полторы сотни российских музеев пускают бесплатно представительниц слабого пола. Многие музеи присоединились к этой акции впервые.

В пятницу российские музеи решили сделать женщинам особый подарок по случаю праздника 8 Марта. Многие музеи открыли свои двери для женщин бесплатно. Инициатором акции выступили Союз музеев России и Минкультуры.

Как считают организаторы, эта инициатива может начать новую хорошую традицию, а в будущем количество участников акции будет расти.

8 Марта является государственным праздником и его празднование имеет устоявшуюся традицию дарения женщинам цветов и иных подарков, поэтому новая акция может стать оригинальным подарком тем, кто любит в свободное время ходить по выставкам и музейным экспозициям.

Официальная информация о местах проведения акции предоставлена на официальных сайтах музеев, а также на сайте Союза музеев России.