Генпрокурор Украины сравнил Тимошенко с героиней американской комедии

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко высмеял кандидата в президенты Юлию Тимошенко, сравнив ее с героиней американской комедии «Сбрось маму с поезда», сообщает ТСН.

Постер фильма был показан во время брифинга Луценко, пишет портал.

В сообщении говорится, что генпрокурор таким образом решил отомстить Тимошенко, кторая несколькими часами ранее во время своей пресс-конференции сравнила Луценко и президента Украины Петра Порошенко с героями комедии «Тупой и еще тупее». Лидер «Батькивщины» также отметила, что скандал вокруг подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко был «срежиссирован в избирательном штабе президента», и сама ситуация лишь прикрытие «коррупционного скандала действующего президента, который отмывал деньги обороны».

Напомним, ранее Порошенко уличили в использовании служебного положения для предвыборной агитации.

Согласно исследованию Института анализа и прогнозирования, Тимошенко занимает второе место в предвыборном рейтинге с 17,9%. Действующий президент Порошенко третий с 15,4%. Лидером рейтинга остается Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голоса 25,2% украинцев.