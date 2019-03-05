Порошенко уличили в использовании админресурса для предвыборной агитации

Из отчета украинской неправительственной организации «Гражданская сеть «Опора», специализирующейся на независимом общественном контроле за выборами, следует, что действующий президент Украины и его подчиненные используют должностные возможности для освещения предвыборной программы Петра Порошенко.

В отчете «Опоры» подчеркивается, что председательство Порошенко на заседаниях местных советов регионального развития в феврале 2019 года «активно использовалось для освещения программных основ кандидата на пост президента и объявления де-факто предвыборных обещаний», передает ТАСС.

Кроме этого, представители организации зафиксировали случаи общественного обсуждения планов перспективного развития для предвыборной агитации в пользу Порошенко.

«В феврале во время обсуждения планов перспективного развития в общинах Львовской области установлены прямые призывы голосовать за Порошенко и/или косвенная предвыборная агитация в его пользу, что осуществлялось народными депутатами и председателями райгосадминистраций», – сказано в исследовании.

Общественники также отмечают, что выборы президента Украины совпали с началом индексации пенсий и монетизации субсидий на оплату гражданами коммунальных услуг.

«В этом контексте обращает на себя внимание непосредственное участие Порошенко в правительственном совещании по вопросам индексации пенсий 25 февраля 2019 года. При этом процесс осуществления пенсионных выплат и монетизации достаточно активно используется Порошенко в информационной кампании в свою поддержку, включая тематические заявления во время его региональных визитов», – констатировали эксперты.

В отчете также обращается внимание на «массовость практики освещения предвыборной активности Порошенко на официальных сайтах областных и районный госадминистраций», что содержит признаки нарушения закона о выборах.

По мнению наблюдателей«Опоры», помимо Порошенко, возможности для использования административных ресурсов в собственных избирательных интересах имеют и другие кандидаты на пост президента Украины, в том числе Александр Вилкул (кандидат от «Оппозиционного блока»), Руслан Кошулинский (кандидат от националистических сил), Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины»), однако активность действующего президента Украины, кандидата-самовыдвиженца Петра Порошенко «наиболее выделяется».

Напомним, во вторник из результатов исследования Института анализа и прогнозирования стало известно, что лидером рейтинга среди кандидатов в президенты Украины стал шоумен Владимир Зеленский, второе место заняла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за Порошенко проголосовали бы 15,4% респондентов, за лидера «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко свои голоса готовы отдать 13,8% избирателей, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 7%, за главу «Радикальной партии» Олега Ляшко – 4,9%. Рейтинг остальных кандидатов составляет менее 2%.