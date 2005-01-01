В Газпроме отреагировали на ругань топ-менеджера из-за украденного газопровода

В Газпроме отказались комментировать появившуюся в Сети аудиозапись, на которой член правления компании Сергей Прозоров критикует подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.

Пресс-секретарь главы Газпрома Сергей Куприянов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ему известно о публикации записи речи Прозорова. «Но мы не собираемся обсуждать это с прессой», – добавил Куприянов.

Он также не стал отвечать на вопрос о возможном внутреннем разбирательстве в Газпроме.

Ранее член правления Газпрома Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области, аудиозапись выступления оказалась в распоряжении журналистов.