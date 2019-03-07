Главы российских регионов поздравили женщин с 8 марта

Главы российских регионов поздравили женщин с наступающим Международным женским днем.

Так, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на странице в Instagram поздравил женщин с 8 марта стихами поэта Андрея Дементьева «Дарите женщинам цветы».

К поздравлениям присоединился губернатор Магаданской области Сергей Носов. «Этот праздник всегда ассоциируется с началом весны! И хотя в нашем северном регионе еще царит зима, благодаря вам в наших сердцах цветет весеннее и солнечное настроение. Вы создаете весеннее настроение своими улыбками, искренними чувствами, блеском в глазах», – заявил глава региона в видео, размещенном в Instagram.

Стихи представительницам прекрасного пола также посвятил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, сообщает Zab.tv.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский пожелал женщинам душевного спокойствия и оптимизма.

«Солнца, любви и счастья! Примите поздравления с лучшим праздником весны!», – написал на своей странице в Instagram глава Ленобласти Александр Дрозденко.

К поздравлениям присоединился и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пожелал женщинам «крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации профессиональных планов, тепла родных сердец, радости и любви».

«Дорогие бабушки, женщины, девушки и девочки, с 8 марта! Спасибо, что вы есть! Сияйте и цветите!» – написал в Instagram врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

К акции #ВамЛюбимые также присоединился космонавт Олег Кононенко с борта Международной космической станции. «Пусть каждый ваш день, а не только 8 марта, будет наполнен радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами и, конечно, нашим вниманием. С праздником вас!» – сказал Кононенко.