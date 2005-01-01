Представлен самый дорогой в мире автомобиль

Французский производитель спорткаров Bugatti отметил 110-летнюю годовщину бренда презентацией самого дорогого в мире автомобиля – Bugatti La Voiture Noire.

Машина ценой в 11 млн евро была представлена на международном автосалоне в Женеве, сообщается на сайте Bugatti.

Как отмечается в сообщении, спорткар был выпущен в единственном экземпляре и уже продан неизвестному автомобильному коллекционеру. Релиз нового авто от Bugatti держали в секрете до открытия автосалона. Сообщается, что автомобиль является данью уважения легендарной модели Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года, разработанной сыном основателя компании.

«Для Bugatti La Voiture Noire – это больше, чем просто воспоминание об Атлантике. Мы отдаем дань давней традиции, Франции и творчеству Жана Бугатти», – сказал президент Bugatti Стефан Винкельманн.

Модель La Voiture Noire представляет собой двухдверный гиперкар, кузов которого выполнен из черного углеродного волокна. Машина произведена вручную, имеет 16-цилиндровый двигатель объемом 8 л. и мощностью 1500 л.с.

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