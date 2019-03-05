На месте «Зимней вишни» в Кемерово началось строительство нового объекта

На месте демонтированного торгового центра «Зимняя вишня» начались работы по возведению сквера памяти.

В настоящее время на месте будущего сквера идет подготовка для проектных изысканий и работают несколько единиц техники, передает «Интерфакс».

Как рассказал агентству автор проекта парка Джон Вайдман, в сквере будут высажены 60 сосен – по числу погибших в пожаре, – а сам парк имеет рабочее название «Почемучка».

«Это слово сочетает в себе детский вопрос и мысли взрослого человека о том, за что, почему это случилось», – говорится в сообщении.

По информации «Регнума», территория сквера составит 1,8 гектар. Также известно, что в разработке проекта принимали участие родственники погибших.

В Twitter «Актуальной России» опубликовано видео о том, как идут подготовительные работы по обустройству будущего сквера.

Трагедия в «Зимней вишне» произошла в марте 2018 года, при пожаре погибли 60 человек. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.