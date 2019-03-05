Умер знаменитый военный летчик и журналист Андрей Дудко

В Приморье на 97-м году жизни умер военный летчик, журналист и педагог Андрей Дудко, сообщила дума Владивостока

Прощание с Дудко пройдет 6 марта в Свято-Серафимовском мужском монастыре на острове Русский, передает РИА «Новости» со ссылкой на думу Владивостока.

Андрей Федотович Дудко родился в 1922 году в Приморье. В 1946 году он окончил военно-морское авиационное училище имени И.В. Сталина в городе Ейск Краснодарского края в звании лейтенанта. После чего его направили в седьмую истребительную дивизию ПВО, которая находилась в районе станции Угловая Приморского края. Дудко прослужил там до 1952 года и налетал 800 часов.

Сам Дудко рассказывал, что во время Великой Отечественной войны он занимался охраной шедших в бункер Сталина грузы. В 1950 году он стал одним из свидетелей атаки американских истребителей на советский военный полевой аэродром «Сухая Речка».

После службы Дудко работал в должности старшего военного цензора штаба ТОФ, свыше 20 лет – в газете «Боевая вахта», был членом Союза журналистов СССР, преподавал военное дело во Владивостокском энерготехникуме.