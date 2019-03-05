Умер знаменитый военный летчик и журналист Андрей Дудко

Взгляд
5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Космос откроет массовый доступ в интернет

У ракеты «Союз» появился крупный заказчикФото: Roscosmos/Global Look Press
Начата практическая реализация одного из самых масштабных космических проектов последних лет. Российские ракеты-носители выводят на орбиту спутники системы OneWeb, которые должны обеспечить дешевый доступ к интернету по всему миру. Как это будет реализовано технически и почему раньше этого не было сделано? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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Мы снова живем в эпоху глушилок

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, для которых их неудачи объясняются колдовством, будут склонны сжигать ведьм. Люди, которые видят причины своих провалов в кознях хакеров, будут стремиться отключить других от интернета. Параноики по-своему очень логичны. Подробности...
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У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

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          Умер знаменитый военный летчик и журналист Андрей Дудко

          5 марта 2019, 13:16

          Текст: Алексей Дегтярев

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          В Приморье на 97-м году жизни умер военный летчик, журналист и педагог Андрей Дудко, сообщила дума Владивостока

          Прощание с Дудко пройдет 6 марта в Свято-Серафимовском мужском монастыре на острове Русский, передает РИА «Новости» со ссылкой на думу Владивостока.

          Андрей Федотович Дудко родился в 1922 году в Приморье. В 1946 году он окончил военно-морское авиационное училище имени И.В. Сталина в городе Ейск Краснодарского края в звании лейтенанта. После чего его направили в седьмую истребительную дивизию ПВО, которая находилась в районе станции Угловая Приморского края. Дудко прослужил там до 1952 года и налетал 800 часов.

          Сам Дудко рассказывал, что во время Великой Отечественной войны он занимался охраной шедших в бункер Сталина грузы. В 1950 году он стал одним из свидетелей атаки американских истребителей на советский военный полевой аэродром «Сухая Речка».

          После службы Дудко работал в должности старшего военного цензора штаба ТОФ, свыше 20 лет – в газете «Боевая вахта», был членом Союза журналистов СССР, преподавал военное дело во Владивостокском энерготехникуме.


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