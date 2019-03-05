Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 2 копейки – до 65,76 рубля, курс евро снизился на 6 копеек, составив 74,49 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась на 0,4% – до 65,43 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».