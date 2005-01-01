Стало известно о врожденном заболевании Децла

У рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) было врожденное заболевание, которое привело к острой сердечной недостаточности, сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий.

По его словам, наличие гипертрофической кардиомиопатии выявили судмедэксперты. По словам отца артиста, болезнь может долгое время не проявляться и вызвать внезапную смерть в раннем возрасте.

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», – добавил Толмацкий, передает РИА «Новости».

В понедельник в Следственном комитете России по Удмуртии рассказали, что причиной смерти 35-летнего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала сердечная недостаточность.

Напомним, Децл умер после концерта в Ижевске от остановки сердца. Посмертная проверка рэпера на наркотики показала отрицательный результат.