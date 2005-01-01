Власти Китая пообещали, что небо «снова станет голубым»

Китайское правительство выделит 60 млрд юаней (8,9 млрд долларов) на борьбу с загрязнением окружающей среды, сказано в проекте бюджета на 2019 год.

Отмечается, что расходы на эти цели будут увеличены на 24%. «Для предотвращения загрязнения воды и почвы из центрального бюджета выделят 30 млрд юаней и 5 млрд юаней соответственно, что на 45,6% и 42,9% выше показателя прошлого года», – передает РИА «Новости» содержание проекта бюджета.

Китайские власти, как и в предыдущие годы, пообещали «вновь сделать небо голубым».

В последние годы Китай ведет активную борьбу с загрязнением окружающей среды. В этих целях резко сокращаются производственные мощности, закрываются предприятия, преимущественно занятые в добыче угля и промышленном производстве.

Еще в 2017 году северные регионы страны массово переводили на газовое отопление, из-за чего появилась необходимость перебросить газ из южных провинций и увеличить закупки природного газа.