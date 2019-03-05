Человечество сравнили с лягушкой в кипятке

В результате постепенного учащения климатических аномалий люди все менее остро реагируют на изменение погодных условий и не воспринимают их как экстремальные, пишет журнал Popular Science со ссылкой на результаты исследования, проведенного американскими и канадскими учеными.

Этот процесс, по мнению ученых, напоминает байку о лягушке в кипятке: случайно оказавшись в кастрюле с горячей водой, земноводное моментально выпрыгнет и не пострадает, но если поместить лягушку в емкость с медленно нагревающейся водой, она ничего не почувствует и в итоге погибнет, передает РИА «Новости».

Человечество неосознанно перестает оценивать изменения климата как аномалию и не задумывается об их возможных негативных последствиях, констатируют исследователи, напоминая, что человеческая память фиксирует лишь ограниченные периоды времени.

Научная группа проанализировала более 2 млн сообщений американцев в социальных сетях за период с 2014 по 2016 годы, все записи касались погоды. Затем публикации соотнесли с климатическими показателями в указанный период. Анализ подтвердил гипотезу ученых, что из-за регулярных повторений погодных аномалий люди переставали замечать их.

«А спустя восемь лет значимость и заметность этих изменений совсем снижается – и вы больше не считаете их примечательными», – говорит один из авторов исследования Фрэнсис Мур из Калифорнийского университета.

Из-за ограниченности человеческой памяти люди начинают воспринимать аномалию как норму. Например, из-за глобального потепления нормальные с исторической точки зрения зимние температуры расцениваются как экстремально низкие.

Примечательно, что настроение людей все равно меняется из-за погоды. Даже не замечая изменений климата, человечество не может полностью к ним адаптироваться, заключают ученые.

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