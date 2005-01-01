Ющенко собрал самую большую коллекцию украинских рушников

Бывший президент Украины Виктор Ющенко признан владельцем самой большой коллекции украинских рушников – домотканых полотенец, являющихся предметом народной культуры.

Эксперты национального реестра рекордов насчитали у Ющенко 5 тыс. 370 аутентичных рушников, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины купил на одном из рынков Киева рушник за 500 долларов.

В 2014 году Ющенко презентовал выставку предметов народной старины из своей коллекции.