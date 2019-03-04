Выяснилось, где в России дороже всего приготовить блины

Специалисты подсчитали среднюю стоимость ингредиентов для блинов в разных регионах России.

«Самым дорогим в Масленицу блин домашнего приготовления будет в Кировской области: он обойдется в пять рублей, кировская семья из четырех человек заплатит за 20 блинов 100 рублей», – сообщает РИА «Новости», ссылаясь на аналитиков «Эвотор».

Чтобы выяснить стоимость одного блина, эксперты взяли стандартный рецепт, состоящий из муки (250 гр.), двух яиц, молока (400 мл), масла (50 гр.) и сахара (50 гр.).

Аналитики изучили данные кассовых чеков с 70 тыс. терминалов по всей стране. Получилось, что в среднем по России один блин (40 граммов) стоит 3 рубля 69 копеек. В итоге для российской семьи из четырех человек 20 блинов будут стоить 73 рубля 74 копейки.

Самый дешевый блин смогут приготовить жители Воронежа, он обойдется в 3 рубля 15 копеек. В Москве блин будет стоить 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге – 4 рубля 87 копеек.

Завтрак из блинов для московской семьи обойдется в 94 рубля 92 копейки, для семьи в Санкт-Петербурге – 97 рублей 31 копейку.

Также посчитали и среднюю стоимость начинок: 200 граммов сметаны стоит примерно 34 рубля, 200 граммов варенья – 81 рубль, 200 граммов красной рыбы – 192 рубля, а 200 граммов красной икры – 553 рубля.

Ранее специалисты Роспотребнадзора и Роскачества рассказали, как правильно выбрать блины или ингредиенты для них.