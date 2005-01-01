Россиянам дали советы на Масленицу

Роспотребнадзор и Роскачество рассказали, как правильно выбрать готовые блины или ингредиенты для их самостоятельного приготовления, чтобы не испортить празднование Масленицы.

Роспотребнадзор советует при выборе продукции в первую очередь обратить внимание на внешний вид, срок годности и условия хранения.

«Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции», – сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.

Также в ведомстве советуют посмотреть и на описание состава блинов: «В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено».

А если вы решили попробовать блины на уличных гуляниях, то присмотритесь к условиям приготовления продукта. Например, соблюдаются ли правила гигиены продавцом на рабочем месте и условия хранения начинок.

Роспотребнадзор также посоветовал не переедать и не злоупотреблять алкоголем, а больше времени проводить на свежем воздухе.

О том, как подготовиться к Масленице, рассказали и в Роскачестве. Ведомство также дало советы по выбору продуктов.

«Разная мука будет отличаться своим «поведением» при выпечке. То, какими получатся блины, зависит от сорта муки и помола. Блины из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра» получатся тонкими и воздушными», – сообщается на сайте Роскачества.

При выборе яиц эксперты советуют ориентироваться на географический принцип, то есть чем ближе расстояние от фермы до магазина, тем лучше продукт. Следует внимательно рассмотреть упаковку, на ней не должно быть пятен и плесени, а не скорлупе – сколов и трещин.

Самые популярные начинки для блинов – мед, сгущенное молоко и творог. В Роскачестве рекомендуют выбирать сгущенку, произведенную летом, когда животные получали свежие корма.

Ведомство еще раз напомнило, что при выборе всех продуктов не стоит забывать о внешнем виде и сроке годности.

Ранее сообщалось, что россияне начинают праздновать Масленицу.