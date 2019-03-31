США назвали срок отстранения Мадуро от власти в Венесуэле

По оценке спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамс, президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранен от власти менее чем через год; с таким утверждением американский дипломат выступил в эфире телеканала CNN.

«Я глубоко сомневаюсь, что будет так (что Мадуро год спустя будет оставаться президентом Венесуэлы – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

«Я очень сомневаюсь, что год спустя мы будем говорить об этом», – добавил Абрамс.

По его мнению, смена власти в Венесуэле произойдет быстро. «Это случится, когда давление усилится до определенной степени», – сказал он. По его словам, либо Мадуро и его приближенные посчитают, что «их время вышло», либо «венесуэльские военные придут к убеждению, что им нужно отстранить Мадуро».

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Спецпредставитель США также заявил, что события в Венесуэле не будут развиваться по сирийскому сценарию, так как в арабской республике находятся «тысячи и тысячи иностранных бойцов». «В Сирии находятся тысячи бойцов «Хезболлах» и Ирана. В Венесуэле вы такого не увидите», – отметил он.

Абрамс также заявил, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режимов» на Кубе и в Венесуэле. Кроме того, он допускал возможность введения против России санкций из-за позиции по Венесуэле.

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