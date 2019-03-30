Кремль не получил запрос от США на обсуждение ситуации в Венесуэле

Администрация Дональда Трампа не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, комментируя слова Трампа о возможности обсудить с российским коллегой ситуацию в Венесуэле, что американская сторона не запрашивала телефонный разговор с Путиным, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Трамп собирается обсудить ситуацию в Венесуэле с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого глава Белого дома заявил, что Россия «должна уйти» из Венесуэлы.

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В Кремле сообщали, что президент Путин и постоянные члены Совета безопасности России выразили крайнюю обеспокоенность в связи с прямыми заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

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