США объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные в Венесуэле помогают восстановить эксплуатацию зенитно-ракетных комплексов С-300, которая была нарушена из-за сбоев в электроснабжении, заявил Госдепартамент США.

«Я считаю, что, как мы и думали с самого начала, они там помогают режиму с С-300, которые пострадали от «блэкаутов», – приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что речь не идет «о гигантском количестве военных», но их воздействие на ситуацию в Венесуэле может быть значительным.

Напомним, 24 марта российские самолеты прибыли в Венесуэлу, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии».

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы.