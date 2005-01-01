Опубликована фотография ожога Загитовой

В социальных сетях опубликовали снимки ожога российской фигуристки Алины Загитовой, полученные накануне чемпионата России в Саранске.

Фотографии появились в аккаунте TeamZagitova в Twitter. Снимки сопровождены подписью «Герой» («Hero»).

В декабре 2018 года перед чемпионатом фигуристка получила серьезный ожог ноги. По словам хореографа, это произошло из-за компресса с димексидом.

Загитова выступала на чемпионате с травмой и в итоге заняла лишь пятое место. Однако фигуристка показала на чемпионате мира в Японии в конце марта отличный результат, завоевав золото.